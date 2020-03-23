Сборная Украины получила рекордную премию за выход на Евро-2020

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что национальная команда страны во главе с Андреем Шевченко получила рекордную премию за выход на чемпионат Европы—2020.

«Мы гордимся нашей сборной. Могу точно сказать: все премии выплачены — это рекордная премия за всё время. Наши парни получили $ 4 млн. Наша сборная, безусловно, достойна этого. Распределение этих средств было возложено на тренера и капитана», — приводит слова Павелко сайт украинских телеканалов «Футбол».

Сборная Украины финишировала первой в группе B квалификации Евро-2020, где её соперниками были команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы. При этом украинские футболисты не потерпели ни одного поражения, завершив отборочную кампанию с 6 победами и 2 ничьими.