Сборная Украины получила рекордную премию за выход на Евро-2020

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал, что национальная команда страны во главе с Андреем Шевченко получила рекордную премию за выход на чемпионат Европы—2020.
«Мы гордимся нашей сборной. Могу точно сказать: все премии выплачены — это рекордная премия за всё время. Наши парни получили $ 4 млн. Наша сборная, безусловно, достойна этого. Распределение этих средств было возложено на тренера и капитана», — приводит слова Павелко сайт украинских телеканалов «Футбол».
Сборная Украины финишировала первой в группе B квалификации Евро-2020, где её соперниками были команды Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы. При этом украинские футболисты не потерпели ни одного поражения, завершив отборочную кампанию с 6 победами и 2 ничьими.
- 23 марта 2020
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