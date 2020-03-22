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Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с эпидемией коронавируса

Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с эпидемией коронавируса
Футбол / Италия 0

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко, ныне возглавляющий национальную команду Украины, поддержал Италию в борьбе с эпидемией коронавируса. Шевченко опубликовал в своём «твиттере» фотографии, на которых фасад здания Киевского городского совета подсвечен цветами флага Италии.

«Украина поддерживает Италию в борьбе с коронавирусом», – написал Шевченко.

Посмотреть фотографии можно в официальном "твиттере" Андрея Шевченко.

Розыгрыш чемпионата Италии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч. В Италии из-за коронавируса скончалось более четырёх тысяч человек.

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