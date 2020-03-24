Безуглов: ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о пандемии коронавируса.

«В «Фэйсбуке» стало очень много экспертов «высокого уровня». Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно. Думаю, в июле всё будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут.



Наши сборники мне звонили, спрашивали. Было понятно, что все не просто так. Во Франции, Испании и так далее обстановка накалялась. Понимали, что это дойдёт и до нас. Когда было заседание в РПЛ, все руководители сказали, что надо останавливать. «Интер» и «Ювентус» уже сыграли без зрителей. Все помнят, чем это закончилось. Единственное, все по разному подходят к тренировочному процессу. Кто-то команду распустил, кто-то тренируется. Кто-то пытался запереть команду на базе. Хотя это сомнительная мера — сотрудники же приходят и уходят. Считаю, всем надо уходить на самоизоляцию на 10-14 дней. А после этого готовиться к самой оптимистичной дате — 24 апреля. Но у нас с каждым разом растёт количество больных. Пока под угрозой будет жизнь хотя бы одного человека, рисковать не стоит", — сказал Безуглов в эфире телеканала «Россия 24».