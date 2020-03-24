Безуглов: ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о пандемии коронавируса.
«В «Фэйсбуке» стало очень много экспертов «высокого уровня». Вся ситуация с коронавирусом затянется до конца мая — начала июня точно. Думаю, в июле всё будет хорошо, можно будет летать, карантин снимут.
Наши сборники мне звонили, спрашивали. Было понятно, что все не просто так. Во Франции, Испании и так далее обстановка накалялась. Понимали, что это дойдёт и до нас. Когда было заседание в РПЛ, все руководители сказали, что надо останавливать. «Интер» и «Ювентус» уже сыграли без зрителей. Все помнят, чем это закончилось. Единственное, все по разному подходят к тренировочному процессу. Кто-то команду распустил, кто-то тренируется. Кто-то пытался запереть команду на базе. Хотя это сомнительная мера — сотрудники же приходят и уходят. Считаю, всем надо уходить на самоизоляцию на 10-14 дней. А после этого готовиться к самой оптимистичной дате — 24 апреля. Но у нас с каждым разом растёт количество больных. Пока под угрозой будет жизнь хотя бы одного человека, рисковать не стоит", — сказал Безуглов в эфире телеканала «Россия 24».
- 24 марта 2020
-
01:59
-
01:18
-
01:00
-
00:47
-
00:45
-
00:43
-
00:34
-
00:30
-
00:24
-
00:05
-
00:02
- 23 марта 2020
-
23:38
-
23:27
-
23:17
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:30
-
22:30
-
22:19
-
21:54
-
21:48
-
21:30
-
21:20
-
21:17
-
20:56
-
20:55
-
20:35
-
20:34
-
20:13
-
19:58
-
19:52
-
19:35
-
19:34