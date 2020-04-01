Жена хавбека «Аталанты»: Италия прошла пик по заражению коронавирусом

Роксана Малиновская, жена украинского полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, сообщила, что в Италии улучшается ситуация с пандемией коронавируа.

«Мы уже улыбаемся, потому что по-другому нельзя. Иначе было бы очень трудно. Стараемся друг друга поддерживать. На самом деле стало уже немного легче. В последние несколько дней наблюдаем положительную динамику. Здесь сокращается число больных, и это очень радует меня с Русланом. Мы мотивируем себя чем-то, смотрим какие-то хорошие новости, вдохновляемся улучшением экологии.



В Италии уже все привыкли жить в таком режиме. Когда закончится карантин, вряд ли здесь смогут быстро перестроиться и вернуться к нормальной жизни. Люди адаптируются, проводят больше времени с близкими, занимаются и учатся дома онлайн, готовят различные блюда. Конечно, не без печальных моментов, много тяжелобольных и летальных случаев. Мы сейчас прошли пик, и, надеюсь, в ближайшие дни это число будет падать.



Сначала не все придерживались необходимых мер предосторожности и вообще мы все относились к этому не так серьёзно. Никто не думал, что это коснётся нашего города. У нас сначала был только один больной. Многие итальянцы — очень общительные и не смогли быстро отказаться от привычного ритма, продолжали ходить в рестораны и разносить вирус. Страна не была к этому готова», — приводит слова Малиновской сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».