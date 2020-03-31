Малиновский: две медсестры покончили с собой! Кто считает коронавирус шуткой, тот идиот

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал об обстановке в Италии на фоне пандемии коронавируса.



«Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Всё, что пишут про Италию в интернете, – правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус – это шутка, тот идиот. Смотрите передачи про море, а то везде один негатив», — цитирует Малиновского telegraf.com.ua со ссылкой на эфир в его «инстаграме».



Напомним, Италия стала главным очагом распространения коронавируса в Европе. В связи с пандемией практически все национальные чемпионаты по всему миру, среди которых и Российская Премьер-Лига, были приостановлены. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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