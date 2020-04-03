УЕФА: любое решение об отказе от внутренних соревнований – преждевременно и неоправданно

Руководство УЕФА направило письмо 55 членам-ассоциациям, включая лиги и клубы, прокомментировав ситуацию с возможностью досрочного завершения национальных чемпионатов, в связи с пандемией коронавируса.

«Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы — с условиями, которые будут продиктованы государственными властями, — и считаем, что любое решение об отказе от внутренних соревнований на данном этапе является преждевременным и неоправданным.

В настоящее время работа группы УЕФА сосредоточена на сценариях в июле и августе, включая возможность возобновления соревнований после завершения национальных лиг. Совместное управление календарями строго необходимо, так как завершение текущего сезона должно быть скоординировано с началом нового, что может быть частично затронуто из-за перегрузки.

Крайне важно, чтобы даже такое разрушительное событие, как эта пандемия, не препятствовало тому, чтобы наши соревнования принимались на поле в соответствии с их правилами, и что все спортивные награды присуждаются на основании результатов. Как ответственные лидеры в нашем спорте, это то, что мы должны обеспечить до тех пор, пока не появится последняя возможность и пока не появятся планировочные, эксплуатационные и нормативные решения.

Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце полных внутренних соревнований, преждевременное завершение вызвало бы сомнения относительно выполнения такого условия.

УЕФА оставляет за собой право оценивать возможность клубов на участие в клубных соревнованиях УЕФА сезона-2020/21 в соответствии с применимыми правилами соревнований. Мы знаем, насколько вы разделяете с нами основные ценности нашего спорта, и чувствуем вашу поддержку в нашей миссии по защите честности соревнований», — приводит слова заявления Sky Sports.

Вчера, 2 апреля, стало известно, что чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент»