Чемпионат Бельгии окончательно остановлен. «Брюгге» будет признан чемпионом

Чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Об этом сообщает HLN.

Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и льежский «Стандард» примут участие в квалификационном раунде турнира.

Такое решение была настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально об остановке будет объявлено по итогам генеральной ассамблеи. Для принятия решения по проведению Кубка Бельгии и второй лиги страны будет собрана специальная рабочая группа.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах. Практически все спортивные турниры по всему миру приостановлены.