Чемпионат Бельгии окончательно остановлен. «Брюгге» будет признан чемпионом

Чемпионат Бельгии из-за пандемии коронавируса будет окончательно остановлен. Чемпионом признают «Брюгге», второе место и путёвку в отборочный этап Лиги чемпионов получит «Гент». Об этом сообщает HLN.
Напрямую в групповую стадию Лиги Европы попадёт «Шарлеруа», а «Антверпен» и льежский «Стандард» примут участие в квалификационном раунде турнира.
Такое решение была настоятельно рекомендовано руководством лиги. Официально об остановке будет объявлено по итогам генеральной ассамблеи. Для принятия решения по проведению Кубка Бельгии и второй лиги страны будет собрана специальная рабочая группа.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор случаи заражения были выявлены более чем в 150 странах. Практически все спортивные турниры по всему миру приостановлены.
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