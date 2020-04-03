Кан: тренеры и команда «Баварии» откажутся от 20% зарплаты
Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и член правления клуба Оливер Кан рассказал о том, как «рекордмайстер» живёт в ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
«Мы находимся в экстремальной ситуации, и, естественно, кризис меняет привычный образ жизни. Мы проводим ежедневные виртуальные собрания, организовали команду, которая координирует особые задачи в этой непривычной ситуации. Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Так они показывают, что им не всё равно. Наш приоритет — поддержка сотрудников, мы ведь неспроста называем „Баварию“ семьёй», — приводит слова Кана официальный сайт «Баварии».
«Шальке» возобновил тренировки на поле
Читайте также
- 3 апреля 2020
-
07:46
-
07:27
-
07:00
-
06:43
-
06:30
-
06:16
-
05:53
-
04:32
-
03:52
-
03:17
-
02:54
-
02:21
-
02:06
-
01:44
-
01:22
-
00:57
-
00:48
-
00:32
-
00:29
-
00:15
-
00:11
-
00:05
- 2 апреля 2020
-
23:46
-
23:32
-
23:22
-
23:21
-
22:59
-
22:38
-
22:28
-
22:14
-
22:10
-
21:57
-
21:46
-
21:38
-
21:36
Партнерский контент