Кан: тренеры и команда «Баварии» откажутся от 20% зарплаты

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» и член правления клуба Оливер Кан рассказал о том, как «рекордмайстер» живёт в ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы находимся в экстремальной ситуации, и, естественно, кризис меняет привычный образ жизни. Мы проводим ежедневные виртуальные собрания, организовали команду, которая координирует особые задачи в этой непривычной ситуации. Правление, наблюдательный совет, тренеры и команда подтвердили желание отказаться от 20 процентов своей зарплаты, так как сегодня солидарность важна больше, чем когда-либо. Так они показывают, что им не всё равно. Наш приоритет — поддержка сотрудников, мы ведь неспроста называем „Баварию“ семьёй», — приводит слова Кана официальный сайт «Баварии».