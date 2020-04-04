«Ювентус», «Наполи» и «Интер» следят за защитником «Челси» Эмерсоном

Защитник Челси Эмерсон Палмьери может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Goal.com.

По данным источника, «Ювентус», «Наполи» и «Интер» следят за ситуацией вокруг игрока. В том случае, если «Челси» выставит его на трансфер, итальянские клубы готовы побороться за игрока.

Эмерсон пропустил 4 из 5 последних матчей АПЛ. Однако, 25-летний футболист все ещё рассчитывает остаться в лондонском клубе.

Контрактное соглашение Эмерсона с «Челси» рассчитано до 2022 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Эмерсон провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями.

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