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«Ювентус» готов расстаться с четырьмя игроками

«Ювентус» готов расстаться с четырьмя игроками
Футбол / Италия 0

Руководство туринского «Ювентуса» в ближайшее трансферное окно может расстаться с несколькими футболистами, но в их число не входит защитник Маттейс де Лигт, перешедший в стан «старой синьоры» минувшим летом из амстердмаского «Аякса», сообщает Calciomercato.com.

На этот момент известно, что «Ювентус» готов продать полузащитников Дугласа Косту, Миралема Пьянича и Адриена Рабьо, а также нападающего Гонсало Игуаина.

Ранее сообщалось, что в услугах де Лигта заинтересован «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость 20-летнего нидерландца оценивается в € 75 млн.

После 26 туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А. В активе команды Маурицио Сарри 63 очка.

Лучшие бомбардиры чемпионата Италии сезона-2019/2020.

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