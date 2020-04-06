Бернардески покинет «Ювентус» по окончании сезона

Туринский «Ювентус» по окончании сезона расстанется с нападающим Федерико Бернардески, сообщает инсайдер Джанлука Да Марцио.

Главный тренер команды редко ставит Бернардески в основной состав, а когда игрок всё-таки выходит на поле, то играет на разных позициях и не имеет возможности себя проявить. 26-летний форвард мог покинуть команду уже в зимнее трансферное окно, тогда им интересовался «Милан».

Федерико Бернардески перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 40 млн. В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Бернардески провёл за туринцев 18 матчей, получил три жёлтые карточки и не забил ни одного мяча. В составе «Ювентуса» игрок дважды выиграл чемпионат Италии.