Бернардески покинет «Ювентус» по окончании сезона
Туринский «Ювентус» по окончании сезона расстанется с нападающим Федерико Бернардески, сообщает инсайдер Джанлука Да Марцио.
Главный тренер команды редко ставит Бернардески в основной состав, а когда игрок всё-таки выходит на поле, то играет на разных позициях и не имеет возможности себя проявить. 26-летний форвард мог покинуть команду уже в зимнее трансферное окно, тогда им интересовался «Милан».
Федерико Бернардески перешёл в «Ювентус» летом 2017 года из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 40 млн. В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Бернардески провёл за туринцев 18 матчей, получил три жёлтые карточки и не забил ни одного мяча. В составе «Ювентуса» игрок дважды выиграл чемпионат Италии.
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