Шюррле не заинтересован в переходе в «Бешикташ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, который выступает на правах аренды за московский «Спартак», не планирует переходить в «Бешикташ», сообщает Four-Four-Two со ссылкой на Sky.

Ранее стало известно, что «Бешикташ» получил предложение приобрести Шюррле. Команда из Стамбула заинтересована в услугах 29-летнего немца.

«Спартак» может выкупить Андре у «Боруссии» по окончании нынешнего сезона, но ожидается, что красно-белые вернут игрока. Генеральный директор московского клуба Томас Цорн недавно сообщил, что решение о будущем хавбека будет принято до 30 июня.

В нынешнем сезоне Шюррле помог «Спартаку» в 18 матчах во всех турнирах. Немец записал в свой актив 2 гола и 4 результативные передачи.