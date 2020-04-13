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«Реал» сделал запрос в «Арсенал» по Обамеянгу

«Реал» сделал запрос в «Арсенал» по Обамеянгу
Футбол / Англия 0

Мадридский «Реал» сделал запрос в «Арсенал» по трансферу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает France Football.

По информации источника, что габонский футболист готов согласиться на переход, если «Арсенал» по итогам сезона не квалифицируется в Лигу чемпионов. При ином раскладе лондонский клуб должен предложить Обамеянгу повышенную зарплату по новому контракту или согласиться отпустить футболиста бесплатно после завершения срока действия текущего соглашения, а именно в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересованы «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Обамеянг перешёл в лондонский «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера габонского форварда составила € 63,75 млн.

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