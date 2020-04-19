Игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах закупил тысячи тонн продуктов для жителей родной деревни

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах закупил тысячи тонн продуктов, в том числе свежее мясо, для жителей его родной деревни Нагриг, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса, сообщает Egypt Independent.
По словам отца игрока, в деревне также была проведена дезинфекция, людям раздали медицинские маски, а сам 27-летний форвард призвал жителей избегать больших скоплений людей и соблюдать санитарные нормы.
По состоянию на 18 апреля в Египте зафиксировано 2844 случая заражения коронавирусной инфекцией среди населения, из них скончались 205 человек, а выздоровели – 646.
В текущем сезоне Салах принял участие в 40 матчах за «Ливерпуль», в которых забил 20 мячей и отдал 9 результативных передач.
В матче 17-го тура английской Премьер-лиги Салах за «Ливерпуль», отметился дублем. Видео первого и второго забитого мяча доступно на «Чемпионате».
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