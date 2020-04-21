Джикия: меня сделали Черчесов, Гаджиев и Каррера

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, благодаря каким тренерам он состоялся как футболист.

«Сейчас скажу общие и банальные слова, что я благодарен каждому тренеру. Но на самом деле так и есть. Каждый тренер что-то говорил, у меня происходил скачок вверх. Безумно всем благодарен. Понятно, что и Станислав Саламович Черчесов, и Гаджи Муслимович Гаджиев, и Массимо Каррера — это люди, которые сделали такого футболиста, которым я являюсь на сегодняшний день. Огромная им благодарность. Со всеми, кого сейчас перечислил мы на связи. И с предыдущими тренерами поддерживаю связь, нахожусь в хороших отношениях.

В «Анжи» я был два раза. Один раз тренером был Гаджиев, а второй — Ташуев. Потом приехал в Пермь к Гаджиеву. Была история: после собрания сидел я, напротив — Гаджи Муслимович, слева — Вадим Валентинович Евсеев. Мы сидим, общаемся, Муслимыч говорит: «Мы посмотрели на тебя, ты хорошо показал себя». После этого он сказал, что хочет подписать со мной контракт. И потом я сказал, что был у Гаджиева на просмотре полтора года назад, и он меня не взял. А он мне: «А, Джикия, это ты что ли»? Мы начали смеяться, вспомнили то время. Я подписал контракт, и мы вместе полтора года в «Амкаре» пылили", — сказал Джикия в эфире телеканала «Россия 24».