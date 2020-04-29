Андрей Аршавин: когда я играл в «Кубани», болеть за «Краснодар» было зашкварно

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о своих выступлениях за «Кубань».

«Если бы меня пригласили в «Краснодар», я бы пошёл туда, но пригласила только «Кубань». Хохлов в «Кубани» работал, позвал меня туда. Люди, которые там работали, простые, любят клуб. Честно, там была полная анархия, потому что денег не было. Никто не знал, кто и за что отвечает.

Если бы всё осталось у Мкртчана, (экс-владельца «Кубани». — Прим. «Чемпионата») думаю, всё было бы нормально. Там вообще, говоря по-современному, было зашкварно за «Краснодар» болеть. Болельщики «Кубани» реально не ходили в «Магнит» за едой, хотя там этот магазин через каждые пять метров», — сказал Аршавин прямом в эфире с Александром Кержаковым на его странице в «Инстаграме».

В 2015 году Аршавин сыграл за «Кубань» 8 матчей в Российской Премьер-Лиге.