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Аршавин: мне интереснее играть в хоккей, чем в футбол

Аршавин: мне интереснее играть в хоккей, чем в футбол
Хоккей / Прочие 0

Известный футболист Андрей Аршавин сообщил, что после окончания игровой карьеры предпочитает играть в хоккей.

«Хочу ли я играть в футбол? Нет. Я в хоккей больше хочу, он мне интереснее. В футбол иногда ходим играть по четвергам, но мне неинтересно. Читаешь всё на ход вперёд», — рассказал Аршавин в беседе с Александром Кержаковым в эфире «Инстаграма».

Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году. В настоящее время 38-летний россиянин работает тренером в академии «Зенита».

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