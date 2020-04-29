Аршавин: мне интереснее играть в хоккей, чем в футбол
Известный футболист Андрей Аршавин сообщил, что после окончания игровой карьеры предпочитает играть в хоккей.
«Хочу ли я играть в футбол? Нет. Я в хоккей больше хочу, он мне интереснее. В футбол иногда ходим играть по четвергам, но мне неинтересно. Читаешь всё на ход вперёд», — рассказал Аршавин в беседе с Александром Кержаковым в эфире «Инстаграма».
Андрей Аршавин — бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008). Аршавин завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году. В настоящее время 38-летний россиянин работает тренером в академии «Зенита».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Читайте также
- 29 апреля 2020
-
22:59
-
22:18
-
22:07
-
21:52
-
21:45
-
21:35
-
21:30
-
21:11
-
20:58
-
20:44
-
20:33
-
19:59
-
19:36
-
19:13
-
18:47
-
18:18
-
18:00
-
17:50
-
17:34
-
17:11
-
16:30
-
16:09
-
15:43
-
15:30
-
15:15
-
14:43
-
14:33
-
14:31
-
14:20
-
14:01
-
13:20
-
13:10
-
13:05
-
12:46
-
12:30
Партнерский контент