Турецкий клуб интересуется форвардом «Локомотива» Эдером

«Гёзтепе» проявляет интерес к португальскому нападающему московского «Локомотива» Антонио Эдеру, утверждает HT Spor.

По данным источника, турецкий клуб рассматривает вариант с трансфером португальца. Также турки интересуются польским нападающим «Удинезе» Лукашем Теодорчиком и сенегальским форвардом «Лечче» Хума Бабакаром.

«Гёзтепе», набрав в 26 матчах 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Эдер перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лилля» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил трансфер форварда за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 32-летний португалец принял участие в 16 матчах РПЛ и стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.