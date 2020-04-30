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Турецкий клуб интересуется форвардом «Локомотива» Эдером

Турецкий клуб интересуется форвардом «Локомотива» Эдером
Футбол / РПЛ 0

«Гёзтепе» проявляет интерес к португальскому нападающему московского «Локомотива» Антонио Эдеру, утверждает HT Spor.

По данным источника, турецкий клуб рассматривает вариант с трансфером португальца. Также турки интересуются польским нападающим «Удинезе» Лукашем Теодорчиком и сенегальским форвардом «Лечче» Хума Бабакаром.

«Гёзтепе», набрав в 26 матчах 37 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Эдер перешёл в «Локомотив» летом 2017 года из «Лилля» на правах аренды. Через год российский клуб выкупил трансфер форварда за € 500 тыс. В нынешнем сезоне 32-летний португалец принял участие в 16 матчах РПЛ и стал автором пяти забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

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