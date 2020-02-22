Аршавин: когда Эдер на поле, есть ощущение, что «Локомотив» играет в меньшинстве

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о проблемах в атаке у московского «Локомотива».



«Локомотив» — без Смолова? Когда Эдер выходит на поле, у меня есть полное ощущение, что команда играет в меньшинстве. Он не игрок больших свершений. Смолов выше уровнем. Но Фёдор себя не проявлял. Сычёв был таким же техничным игроком, и Сёмин находил ему позицию. Тут дело в форме Смолова.



Если бы он себя так же проявлял, как и в «Краснодаре», то и в «Локомотиве» был бы нужен. Но он оказался не нужен Сёмину. Поехал в «Сельту», там проявляет себя. Москвичам нужно было брать форварда, чтобы оставаться сильной, боевой единицей для борьбы за Лигу чемпионов. Даже при Смолове нападающий клубу нужен был. Команде необходим человек, который будет в штрафной», — приводит слова Аршавина сайт телеканала «Матч».

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