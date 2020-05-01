Лига 1 потеряет € 243 млн из-за досрочного завершения сезона
Официальный телетранслятор чемпионата Франции Canal + расторг договор с Лигой 1 и прекратил выплаты, предусмотренные контрактом, сообщает L'Equipe.
Лига должна было получить € 243 млн, но теперь это невозможно, так как матчей не будет, а значит, не будет и трансляций.
Чемпионат Франции, как и другие спортивные соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После того, как премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о запрете не любые спортивные мероприятия до сентября, было принято решение завершить сезон досрочно. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен», в Лиге чемпионов также сыграют «Марсель» и «Ренн». «Лилль», «Ницца» и «Реймс» отправятся в Лигу Европы, «Амьен» и «Тулуза» вылетают в Лигу 2.
«ПСЖ» вышел на второе место по числу чемпионских титулов во Франции
Читайте также
- 1 мая 2020
-
08:35
-
07:39
-
06:54
-
06:23
-
06:07
-
05:35
-
04:50
-
04:18
-
03:17
-
02:52
-
02:18
-
01:57
-
00:54
-
00:52
-
00:31
-
00:28
-
00:09
- 30 апреля 2020
-
23:57
-
23:40
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:37
Партнерский контент