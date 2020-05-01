Лига 1 потеряет € 243 млн из-за досрочного завершения сезона

Официальный телетранслятор чемпионата Франции Canal + расторг договор с Лигой 1 и прекратил выплаты, предусмотренные контрактом, сообщает L'Equipe.

Лига должна было получить € 243 млн, но теперь это невозможно, так как матчей не будет, а значит, не будет и трансляций.

Чемпионат Франции, как и другие спортивные соревнования, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. После того, как премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о запрете не любые спортивные мероприятия до сентября, было принято решение завершить сезон досрочно. Чемпионом был признан «Пари Сен-Жермен», в Лиге чемпионов также сыграют «Марсель» и «Ренн». «Лилль», «Ницца» и «Реймс» отправятся в Лигу Европы, «Амьен» и «Тулуза» вылетают в Лигу 2.