Александер-Арнольд: был бы счастлив видеть Санчо в «Ливерпуле». У него особенный талант
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о возможном переходе в клуб полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
«Если бы Санчо перешёл к нам, он сделал бы команду лучше. Я был бы более чем счастлив, если бы этот трансфер состоялся, потому что я играл с ним в сборной Англии и могу сказать, что у него очень, очень, очень и очень особенный талант», — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года, а до этого играл на молодёжном уровне за «Манчестер Сити» и «Уотфорд». В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 15 результативных передач.
Мбаппе — лучший молодой футболист по версии ESPN. Холанд не попал в топ-5
Читайте также
- 1 мая 2020
-
14:57
-
14:47
-
14:35
-
14:08
-
13:58
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:36
-
12:30
-
12:21
-
12:17
-
12:02
-
11:56
-
11:49
-
11:30
-
11:21
-
11:21
-
10:58
-
10:53
-
10:43
-
10:34
-
10:21
-
10:03
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:35
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:35
-
07:39
Партнерский контент