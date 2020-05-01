Александер-Арнольд: был бы счастлив видеть Санчо в «Ливерпуле». У него особенный талант

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о возможном переходе в клуб полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.



«Если бы Санчо перешёл к нам, он сделал бы команду лучше. Я был бы более чем счастлив, если бы этот трансфер состоялся, потому что я играл с ним в сборной Англии и могу сказать, что у него очень, очень, очень и очень особенный талант», — цитирует Александер-Арнольда Sky Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».



Санчо выступает за «Боруссию» с 2017 года, а до этого играл на молодёжном уровне за «Манчестер Сити» и «Уотфорд». В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 15 результативных передач.

Мбаппе — лучший молодой футболист по версии ESPN. Холанд не попал в топ-5