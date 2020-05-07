Лига 1 признала Мбаппе лучшим бомбардиром чемпионата Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе официально признан лучшим бомбардиром Лиги 1.
В этом розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе забил 18 мячей, все — с игры. Форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер забил столько же, три из них — с пенальти, поэтому занял второе место в списке бомбардиров. На третьем месте (16) — нападающий «Лиона» Мусса Дембеле.
Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1 второй сезон подряд.
30 апреля Лига 1 объявила о признании «ПСЖ» чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата. Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в Лиге 1 доигран быть не может.
В чемпионате Франции было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1, в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
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