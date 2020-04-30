«ПСЖ» официально признан чемпионом Франции

Лига 1 объявила о признании «ПСЖ» чемпионом Франции, несмотря на досрочное завершение чемпионата.
«Пари Сен-Жермен» официально стал чемпионом Лиги 1 после решения признать окончательной текущую таблицу сезона-2019/2020 с учётом количества очков, набранных во всех сыгранных матчах», — говорится в заявлении на сайте лиги.
«ПСЖ» завоевал своё девятое чемпионство (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020).
Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что сезон-2019/2020 в Лиге 1 из-за пандемии коронавируса доигран быть не может.
Из-за пандемии коронавируса почти все национальные первенства в мире были приостановлены. Еврокубковые матчи были отложены на неопределённый срок, а чемпионат Европы, который должен был пройти летом, перенесли на 2021 год.
В чемпионате Франции сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выйдут «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
- 30 апреля 2020
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