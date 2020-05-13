«Ньюкасл» готов потратить € 60 млн на возвращение Гарета Бэйла в английскую Премьер-лигу

«Ньюкасл Юнайтед», переходящий под управление к фонду из Саудовской Аравии, хочет провернуть громкий переход в летний трансферный период, сообщает Daily Mail.
По информации источника, клуб проявляет сильную заинтересованность в трансфере 30-летнего валлийского форварда мадридского «Реала» Гарета Бейла. «Ньюкасл» готов потратить € 60 млн, чтобы звезда «Королевского клуба» летом вернулась в Премьер-лигу. Однако в игроке заинтересовано как минимум три клуба и именно «Ньюкасл» среди них выглядит фаворитом. Одним из этих трёх клубов является представитель MLS «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, который готов удовлетворить запросы игрока по заработной плате. В возвращении игрока в Лондон заинтересован и «Тоттенхэм Хотспур».
До недавнего времени «Ньюкасл» вряд ли мог претендовать на игрока уровня Бэйла, но их предстоящий переход к владельцу из Саудовской Аравии за € 340 млн вывел бы их на новый уровень финансирования.
Напомним, что Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком «Королевского клуба». Его зарплата составляет € 17 млн в год. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.
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