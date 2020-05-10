«Реал» может продать Бэйла «Ньюкаслу» за € 20 млн

«Ньюкасл Юнайтед» проявляет интерес к валлийскому нападающему мадридского «Реала» Гарету Бэйлу, утверждает Marca.

По данным источника, новые владельцы английского клуба в лице наследного принца Мохаммеда бин Салмана из Саудовской Аравии готовы платить футболисту требуемую зарплату. «Реал» готов расстаться с валлийцем за € 20 млн.

Напомним, что Бэйл является самым высокооплачиваемым игроком «Королевского клуба». Его зарплата составляет € 17 млн в год.

Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 101 млн. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал две результативные передачи.