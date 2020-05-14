Чорлука — Сёмину: спасибо вам за 4 года совместной работы и 4 трофея

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
«Спасибо вам за 4 года совместной работы и 4 трофея, желаю вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере!» — написал Чорлука на своей странице в «Инстаграме». Футболист также выложил совместное с тренером фото.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
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