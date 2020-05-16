Александр Хацкевич: матчи без зрителей в РПЛ — это катастрофа для Волгограда

Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал решение о досрочном завершении сезона в ФНЛ. Команда белорусского специалиста была досрочно признана чемпионом и завоевала путёвку в РПЛ.



«Мы очень рады. Спустя 16 лет высший дивизион возвращается в Волгоград! Это город с большими футбольными традициями, он заслуживает того, чтобы быть представленным в Премьер-Лиге. Мы были готовы к продолжению первенства, но в ФНЛ своя специфика — сложная логистика, большие расстояния. На первом месте должно стоять здоровье людей. Могу только сказать, что «Ротор» готов к выступлению в Премьер-Лиге. После чемпионата мира — 2018 в городе остался потрясающий стадион, на который болельщик ходит с удовольствием, создана инфраструктура.



Все ребята, которых мы пригласили в межсезонье, — игроки высокого уровня и брались для усиления. Жаль, что нам не удалось посмотреть их в деле по ходу сезона. Но вы правы, мы доукомплектовались с расчётом на Премьер-Лигу. Плодотворно провели три сбора, настраивались на весеннюю часть…



Сейчас тренерский штаб будет плотно заниматься селекционной работой. Пока мы её не обсуждали, поскольку ждём конкретных цифр — на какие условия можем приглашать новичков. То, что «Ротор» — в Премьер-Лиге, стало известно только 15 мая. Двигаемся шаг за шагом. Естественно, усиление на определённые позиции требуется. Подход будет точечным. Есть ребята, у которых заканчиваются контракты. По каждому футболисту решение будем принимать отдельно.



До конца года футбольные матчи в России будут проходить без зрителей? Для Волгограда это будет катастрофа! Весь город очень ждал возвращения команды в элиту, и если матчи будут проходить при пустых трибунах, болельщики не смогут прочувствовать на себе весь этот праздник. Мы играем для них. Хотелось бы, чтобы ситуация поскорее разрешилась. Но главное, чтобы все были живы и здоровы», — цитирует Хацкевича Sportbox.ru.