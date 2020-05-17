«Урал» опроверг информацию о финансовых проблемах клуба

На официальном сайте екатеринбургского «Урала» было опубликовано заявление об отсутствии финансовых трудностей в клубе.

«Друзья! В связи с появлением в ряде СМИ информации о «больших проблемах с финансированием», которые якобы возникли у футбольного клуба «Урал», мы считаем необходимым прояснить ситуацию и успокоить болельщиков.



Финансовая ситуация в клубе стабильная. Финансирование ФК «Урал» осуществляется равными долями от генеральных спонсоров и бюджета Свердловской области. При этом партнеры и спонсоры не отказываются от своих обязательств – финансирование клуба осуществляется в необходимом объёме.



Понимая непростую ситуацию в мировой экономике и спорте, все футболисты «Урала» действительно пошли навстречу клубу и согласились на временное сокращение зарплат, что позволяет ФК «Урал» легче пережить негативные последствия, вызванные пандемией COVID-19.



Определенные сложности испытывает сейчас всё мировое спортивное сообщество. Однако, применительно к нашему клубу, речи о каких-либо возможных задолженностях перед игроками и персоналом, не идёт. «Урал» всегда перечислял заработную плату в срок и продолжит это делать», — сказано в заявлении.