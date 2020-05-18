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Евгений Коноплянка: не жалею о срыве перехода в «Ливерпуль»

Евгений Коноплянка: не жалею о срыве перехода в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Евгений Коноплянка ответил на вопрос, жалеет ли он о сорвавшемся переходе в «Ливерпуль».

«А чего сейчас жалеть? Уже ничего не вернёшь. Если бы это было вчера, может быть, я бы ещё вспоминал и немножко пустил слезу. Но когда прошло столько времени – я не вижу смысла. Тем более я прошёл удачный этап с „Севильей“, выиграл Лигу Европы. Это непередаваемые эмоции. А какой коллектив был – я бы вернулся прямо завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения.

В „Шахтёре“, „Шальке“, во всех моих командах были хорошие коллективы, поэтому жалеть я не стану. Все запоминают только неудачи – первый и третий мои сезоны в „Шальке“. Но все забыли, как мы стали вторыми во втором моём сезоне», – цитирует Коноплянку «UA-Футбол».

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