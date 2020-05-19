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«Просто трусы». Василий Уткин — об отказе ФИФА определять игрока года

«Просто трусы». Василий Уткин — об отказе ФИФА опр
«Просто трусы». Василий Уткин — об отказе ФИФА определять игрока года
Футбол / Прочие турниры 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о предстоящем выборе обладателя «Золотого мяча» по итогам этого года, а также раскритиковал ФИФА за отказ определять номинантов своих наград.

«Нынешний сезон – отчаянно интересный. В некоторых странах он так и не будет доигран, неизвестна судьба еврокубков, отменён чемпионат Европы. Как быть в этой ситуации? Что станет критерием в этом вопросе? Это крайне интересно. Полагаю, что никогда ещё выбор лучшего футболиста сезона не был настолько интригующим и сложным в плане выбора критериев для этого.

Неудивительно, что ФИФА, которая продолжает вручать свой приз, вообще отказалась в этом году называть лучшего игрока. По-моему, они просто трусы. Настоящие чиновники. А наша братва журналистская свой выбор, я надеюсь, сделает. Я очень его жду», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

Marca: ФИФА отменила церемонию вручения наград
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