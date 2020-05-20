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«Лежала под капельницами». Орзул рассказала о последствиях истории с Дзюбой

«Лежала под капельницами». Орзул рассказала о посл
«Лежала под капельницами». Орзул рассказала о последствиях истории с Дзюбой
Футбол / РПЛ 0

Телеведущая Мария Орзул поделилась воспоминаниями о встрече с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой перед вылетом сборной России на матч отборочного этапа Евро-2016 с Черногорией, а также рассказала о последствиях той истории.

«Когда это произошло, на меня обрушилась вся пресса. Мне позвонили от Малахова, от Гордона… «Приходите к нам в эфир, расскажите». Я ни разу не позволила себе этого сделать. Я могла прийти и сказать, что было на самом деле. Там же были заголовки: «Замужняя Мария Орзул…» В первый раз об этом говорю: я с мужем на тот момент год или полтора не жила вместе. Меня любовницей называли – не была я никакой любовницей. Что было, то было. Люди такое вытворяют, а тут на меня из-за какого-то поцелуя трёхсекундного устроили такую травлю!

Я себя довела настолько, что лежала под капельницами. А СМИ вертели эти новости, придумывая какие-то новые подробности. Там столько вранья на меня вылилось, это реально был ад», — сказала Орзул в эфире в «инстаграме» Марии Командной.

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