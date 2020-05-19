Артём Дзюба оценил фильм про Майкла Джордана

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба поделился впечатлениями о сериале «Последний танец», который посвящён легендарному Майклу Джордану и команде «Чикаго Буллз» 1990-х.



«Это лучший документальный фильм, который когда-либо был! Это просто нереально круто! В фильме показывается настоящее, что есть в профессиональном спорте! Как много всего стоит за успехами и провалами! То, что нельзя никогда сдаваться и всегда идти вперёд! Сделать всё возможное и невозможное ради победы! Великий Майкл Джордан и великая история этой команды!» — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме».



«Последний танец» — документальный фильм о Майкле Джордане и «Чикаго Буллз» 1990-х, снятый ESPN. В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.

Уткин – о «Последнем танце»: для Джордана можно было придумать что-то поизобретательнее