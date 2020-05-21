«Краснодар» не уведомлял РФС о заражении Сулейманова коронавирусом

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов отметил, что «Краснодар» не сообщил РФС о заболевании нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова коронавирусной инфекцией.
«Краснодар» не уведомлял РФС о болезни Магомеда-Шапи Сулейманова. По крайней мере, мне об этом не известно", — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Чемпионат» сообщал, что у Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу, так как он переболел в начале мая. Позже форвард подтвердил, что перенёс коронавирусную инфекцию.
«Краснодар», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.
- 21 мая 2020
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:30
-
20:29
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:49
-
19:47
-
19:32
-
19:14
-
19:08
-
18:53
-
18:46
-
18:43
-
18:28
-
18:10
-
18:08
-
17:50
-
17:40
-
17:34
-
17:33
-
17:21
-
17:18
-
17:05
-
16:59
-
16:52
-
16:43
-
16:43
-
16:20
-
15:56
-
15:44
-
15:35
-
15:30