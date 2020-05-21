«Краснодар» не уведомлял РФС о заражении Сулейманова коронавирусом

Заместитель генерального секретаря, директор по развитию РФС Максим Митрофанов отметил, что «Краснодар» не сообщил РФС о заболевании нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова коронавирусной инфекцией.



«Краснодар» не уведомлял РФС о болезни Магомеда-Шапи Сулейманова. По крайней мере, мне об этом не известно", — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



«Чемпионат» сообщал, что у Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу, так как он переболел в начале мая. Позже форвард подтвердил, что перенёс коронавирусную инфекцию.

«Краснодар», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.