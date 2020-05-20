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Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как перенёс коронавирус

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как перенёс коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подтвердил информацию «Чемпионата», что в начале мая футболист переболел коронавирусом.

«Во-первых, сейчас я абсолютно здоров, что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный. Во-вторых, я действительно перенёс болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал.

В ночь с 3 на 4 мая поднялась температура Вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, и он был положительным. Решил не рисковать и лёг в больницу. Попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить близких. Болезнь протекала в лёгкой форме, я выздоровел, сдал все тесты.

Сейчас полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам. Не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о пожилых людях, которым сейчас тяжело», — цитирует Сулейманова Sport24.

«Чемпионат» сообщал, что у Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу, так как он переболел в начале мая.

Магомед-Шапи Сулейманов переболел коронавирусом в мае
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