Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как перенёс коронавирус

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подтвердил информацию «Чемпионата», что в начале мая футболист переболел коронавирусом.



«Во-первых, сейчас я абсолютно здоров, что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный. Во-вторых, я действительно перенёс болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал.

В ночь с 3 на 4 мая поднялась температура Вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, и он был положительным. Решил не рисковать и лёг в больницу. Попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить близких. Болезнь протекала в лёгкой форме, я выздоровел, сдал все тесты.

Сейчас полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам. Не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о пожилых людях, которым сейчас тяжело», — цитирует Сулейманова Sport24.

«Чемпионат» сообщал, что у Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу, так как он переболел в начале мая.