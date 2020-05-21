Широков: перед матчем с «Байером» нас пугали их атакой — Гекас, Кислинг, Булыкин на замене

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков вспомнил первый матч с леверкузенским «Байером» (4:1) в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-2007/2008.
«Газон был просто изумрудным, травинка к травинке — настолько плотное покрытие. Первый раз такое видел. У нас на “Петровском” был хороший газон, по крайней мере в тёплое время года, но в Леверкузене он был просто космический.
Нас тогда пугали атакой “Байера” — у них были Гекас, Кислинг, Булыкин на замене. Плюс тот же матч с “Галатасараем”… Да, они что-то пытались сделать, но вот так, навскидку, не помню особых моментов у наших ворот, кроме единственного забитого мяча.
Тонизировало ли команду рождение ребенка у Аршавина в день первого матча с “Байером”? Думаю, в первую очередь это тонизирует отца, что вечером Андрей и показал на поле, но и команде добавляет эмоций, безусловно.
Гол Анюкова? Там была гениальная передача, для Анюкова всё сделали, расчистили пространство, оставалось только не промахнуться. Если серьёзно, он привык действовать по флангу, а здесь оказался в центре и не знал, что делать дальше. Там было пространство впереди, можно было двигаться дальше, но, наверное, Саша понял, что такого шанса больше не будет, решил зарядить пушку", — рассказал Широков в эфире «Зенит ТВ».
Сегодня «Зенит» проводит трансляцию первого матча с «Байером» в четвертьфинале Кубка УЕФА сезона-2007/2008. Трансляция доступна по ссылке. Ответный матч покажут 25 мая в 20:00 мск.
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