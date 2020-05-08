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«Зенит» опубликовал запись первого матча с «Вильярреалом» в победном Кубке УЕФА

«Зенит» опубликовал запись первого матча с «Вильярреалом» в победном Кубке УЕФА
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» провёл первую трансляцию матча плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2007/2008.

Сине-бело-голубые показали встречу первого раунда 1/16 финала, в которой команда на своём поле встречалась с «Вильярреалом» и одержала победу со счётом 1:0.

Перед матчем петербургский клуб организовал шоу, гостем которого стал бывший нападающий «Зенита» и наряду с Лукой Тони лучший бомбардир того розыгрыша Кубка УЕФА Павел Погребняк, ныне выступающий за «Урал».

Права на видео принадлежат УЕФА. Ролик доступен на YouTube канале «Зенита».

Завоевав Кубок УЕФА в 2008 году, «Зенит» стал вторым в истории России обладателем еврокубкового трофея. Тремя годами ранее аналогичное достижение покорилось ЦСКА. Турнир впоследствии был переименован в Лигу Европы.

«Зенит» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА
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