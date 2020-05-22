Буланова и Корнелюк выступят на шестичасовом марафоне в честь 95-летия «Зенита»

Петербургский «Зенит» анонсировал проведение шестичасового марафона, который состоится 25 мая в честь дня рождения клуба.

«Друзья, 25 мая в 15:00 на официальном сайте и в социальных сетях сине-бело-голубых начнётся беспрецедентный шестичасовой марафон, посвященный 95-летию футбольного клуба «Зенит»! В программе марафона, который пройдет в прямом эфире, — поздравления от звёздных болельщиков «Зенита», масштабный концерт с участием девяти групп и исполнителей, уникальные исторические материалы и сюрпризы от клуба, а также прямые включения с Сергеем Семаком, игроками основного состава и легендами разных лет», — сообщается на странице «Зенита» в «Инстаграме».



Для болельщиков будут выступать Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Billy’s Band, НЭП, Tequilajazzz, True Party Band, Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band, Ze Fish и Биртман.

Официальной датой рождения клуба «Зенит» считается 25 мая 1925 года. Весной этого года были организованы футбольные команды физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ).