Константин Зырянов: интрига в РПЛ есть. Очень многое будет зависеть от игры ЦСКА — «Зенит»

Главный тренер молодёжного состава петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о шансах первой команды питерцев на победу в Российской Премьер-Лиге.



«Вспомните, как начиналась вторая часть чемпионата. «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» и «Уфой», и интрига, казалось, возродилась. Не потеряй тогда петербуржцы 4 очка, она умерла бы уже тогда. Теперь очень многое будет зависеть от игры ЦСКА — «Зенит», первой же после возобновления чемпионата. Если команда Семака побеждает — всё практически ясно.

Тем не менее, пока интрига есть. Бывали же у нас случаи, когда подобные отрывы отыгрывались. Однако если судить по уровню игры «Зенита» и соперников — скорее всего, петербуржцы завоюют титул. Впрочем, с уверенностью об этом можно сказать, только когда у конкурентов не окажется даже математических шансов догнать лидера", — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (50 очков), на 9 очков опережая ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара». «Ростов», набрав 38 очков, располагается на четвёртом месте, ЦСКА с 36 очками — на пятом.