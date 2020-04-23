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«Зенит» опубликовал таблицу РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции

«Зенит» опубликовал таблицу РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции
Футбол / РПЛ 0

«Твиттер» петербургского «Зенита» пошутил в отношении турнирного положения команд в таблице Российской Премьер-Лиги.

Клуб опубликовал «турнирную таблицу РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции». На изображении «Зенит» представлен в образе бегущего человека, на отдалении от которого находятся девушка в красно-зелёном, символизирующая «Локомотив», двое мужчин в шортах, представляющие «Краснодар» и «Ростов», и конь, идущий в другую сторону. «И не забывайте мыть руки!» — призывает пост петербургского клуба в «Твиттере».

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (50 очков), на 9 очков опережая ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара». «Ростов», набрав 38 очков, располагается на четвёртом месте, ЦСКА с 36 очками — на пятом.

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