«Зенит» опубликовал таблицу РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции

«Твиттер» петербургского «Зенита» пошутил в отношении турнирного положения команд в таблице Российской Премьер-Лиги.

Клуб опубликовал «турнирную таблицу РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции». На изображении «Зенит» представлен в образе бегущего человека, на отдалении от которого находятся девушка в красно-зелёном, символизирующая «Локомотив», двое мужчин в шортах, представляющие «Краснодар» и «Ростов», и конь, идущий в другую сторону. «И не забывайте мыть руки!» — призывает пост петербургского клуба в «Твиттере».

«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (50 очков), на 9 очков опережая ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара». «Ростов», набрав 38 очков, располагается на четвёртом месте, ЦСКА с 36 очками — на пятом.