«Зенит» опубликовал таблицу РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции

«Твиттер» петербургского «Зенита» пошутил в отношении турнирного положения команд в таблице Российской Премьер-Лиги.
Клуб опубликовал «турнирную таблицу РПЛ с учётом соблюдения социальной дистанции». На изображении «Зенит» представлен в образе бегущего человека, на отдалении от которого находятся девушка в красно-зелёном, символизирующая «Локомотив», двое мужчин в шортах, представляющие «Краснодар» и «Ростов», и конь, идущий в другую сторону. «И не забывайте мыть руки!» — призывает пост петербургского клуба в «Твиттере».
«Зенит» после 22 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (50 очков), на 9 очков опережая ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара». «Ростов», набрав 38 очков, располагается на четвёртом месте, ЦСКА с 36 очками — на пятом.
- 23 апреля 2020
-
23:43
-
23:38
-
23:20
-
22:43
-
22:36
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
21:56
-
21:47
-
21:46
-
21:34
-
21:30
-
21:10
-
21:09
-
20:49
-
20:45
-
20:38
-
20:22
-
20:11
-
19:57
-
19:40
-
19:22
-
19:11
-
19:02
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:19
-
18:13
-
18:07
-
17:52
-
17:47
-
17:20
-
17:19