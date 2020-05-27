Депутат Лебедев: в шоу Малахова больше людей, чем в парикмахерской. Что его не закрывали?

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев, являющийся болельщиком московского «Локомотива», прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина о снятии ряда ограничений в столице с 1 июня.

«Решения Собянина — перезревшие. Уже весь мир снимает ограничения, большинство субъектов их сняли, а мы, москвичи, плетёмся в самом хвосте. Согласен с тем, что нужно оставить запрет на массовые и спортивные мероприятия, где будет скопления десятков тысяч человек. Но нужно дать возможность людям гулять на улице, ходить в парки, выходить с детьми, открыть маленькие магазины, парикмахерские и спа. Это не только моральная помощь гражданам, но и помощь малому бизнесу, который задыхается и потихоньку умирает. Посмотрите, сколько объявлений об аренде висит на улицах, а ещё в январе эти помещения были наполнены представителями малого бизнеса.



Борьба с коронавирусом заключается не в том, чтобы посадить всех дома. Посмотрите пример других стран, там ситуации ничем не хуже нашей, но таких жёстких ограничительных мер, да ещё и на такой срок, не было. Живой пример – Лукашенко, он вообще никаких мер не вводил, и что? Там хуже, чем у нас? По моему мнению, особого толка это всё не имело, но решение было принято, и мы его выполнили.



Не знаю, по каким критериям выбирались сферы, которые выйдут из ограничений 1 июня. Когда в середине эпидемии открыли парикмахерские, все говорили, что Собянину нужно было подстричься. Я бы разрешил открыться всем представителям малого бизнеса без исключения. Сколько народу находится одновременно на приёме в парикмахерской? Всего три-четыре человека, у нас на телевидении в шоу Малахова или студии «60 минут» сидит больше народу, чем в парикмахерской. Что тогда эти шоу не закрывали?» — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии ряда ограничений в Москве с 1 июня. В столице откроются точки непродовольственной торговли, ряд предприятий бытовых услуг, а жители смогут выходить на прогулки.