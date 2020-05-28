Депутат Лебедев: наши болельщики привыкли обеззараживаться изнутри, вирус им нипочем

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал согласование РФС и Роспотребнадзором возможности проводить матчи РПЛ со зрителями на трибунах.
«Мы с вами не врачи, не сотрудники Роспотребнадзора. Мы болельщики, которые хотят прийти на стадион, поэтому поддерживаю такое решение. 10% — лучше, чем ничего. Это хоть какая-то экономическая поддержка клубов, поддержка команд во время игры. Я вот смотрю на Бундеслигу, это большой футбол, но это больше похоже на товарищеский матч. Болельщики создают атмосферу, они нужны любой команде. Это первый шаг, за которым последуют следующие.
Возможно, с августа болельщики смогут полноценно вернуться на трибуну. Ну и, честно говоря, кто будет считать эти 10%? Человек с калькулятором? Всё, что не относится к рядовым секторам, будет заполнено. Это единственный случай за время борьбы с вирусом, когда хочется сказать спасибо тем, кто принял это решение. И это не Москва, Москве говорить спасибо не хочется. Будет ли страшно ходить на стадион? Есть группа людей, которые не верят в столь серьёзность этого вируса.
К тому же есть опыт стран, где мер вообще не принималось: Швеция, Беларусь, а заболевших в среднем на 100 тысяч человек не больше, чем у нас. Во время толкучки в метро в Москве, когда были введены пропуска, людей заразилось больше, чем заразится на стадионе. К тому же наши болельщики — такая группа, которая привыкла обеззараживаться изнутри. Так что им вирус нипочём», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 мая 2020
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