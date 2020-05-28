Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями

Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.

«Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное число болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — приводит заявление РФС «Р-Спорт».

Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).