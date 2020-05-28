Роспотребнадзор разрешил проводить матчи Российской Премьер-Лиги со зрителями
Роспотребнадзор согласовал с Российским футбольным союзом возможность проведения матчей со зрителями на трибунах, говорится в заявлении РФС. При этом стадион может быть заполнен не более чем на 10%.
«Роспотребнадзор согласовал возможность проводить матчи со зрителями. С такой инициативой выступили клубы и РПЛ. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест, это безопасное число болельщиков при соблюдении всех мер предосторожности», — приводит заявление РФС «Р-Спорт».
Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41).
РФС обсуждает с правительством возобновление сезона со зрителями
- 28 мая 2020
-
19:01
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:10
-
18:07
-
17:50
-
17:43
-
17:34
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
17:03
-
16:55
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:11
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:51
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:22
-
15:15
-
14:57
-
14:56
-
14:44
-
14:34
-
14:17
-
14:13
-
14:04
-
13:58
Партнерский контент