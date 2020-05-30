Евсеев едва не закрутил мяч в ворота с отрицательного угла на тренировке «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился в своём «инстаграме» новым видео — во время тренировки команды он попытался забить мяч в ворота, пробив с отрицательного угла. Специалист был близок к успеху, но мяч попал в штангу.



«Пошли на очередную тренировку. Вчера почти забил. Почти. Не считается. Будем тренироваться. И главный тренер — тоже», — подписал видео Вадим.

Видео доступно на «Чемпионате».



Рестарт чемпионата России по футболу запланирован на 21 июня. Всем командам осталось провести по восемь матчей. Таблицу турнира возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» (оба — по 41). «Уфа», набрав 27 очков, располагается на девятом месте в турнирной таблице.