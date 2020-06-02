«Барселона» предлагала за полузащитника «Брешии» Сандро Тонали € 65 млн и двух игроков

Президент «Брешии» Массимо Челлини прокомментировал интерес к 20-летнему итальянскому полузащитнику Сандро Тонали со стороны различных клубов Европы.

«У Тонали есть свои амбиции, цели, и семья, в частности огромную роль для него играет мать. Президент «ПСЖ» хотел бы, чтобы Сандро играл в Париже. Он написал мне и сегодня, но Тонали не хочет ехать во Францию. Он предпочитает перейти в «Интер» или «Ювентус».

Президент «Наполи» предложил мне € 40 млн, «Фиорентина» готова сделать предложение, но его судьба почти решена. До пандемии коронавируса «Барселона» повысила предложение до € 65 млн плюс два очень интересных парня ценой по € 7,5 млн каждый, один из них был фланговым защитником. Я считаю, что каталонские руководители получили ответ, который им не понравился. Причём не от Тонали.

Сандро – это ребёнок, который загорается, как только видит мяч. На поле я видел, как он делает впечатляющие вещи. У него очень точные передачи на 40 метров, короткие и длинные передачи – это его сильные стороны, а в тройке полузащитников он может играть на любой позиции.

Что касается его личностных качеств, он жертвует собой ради команды. До приостановки чемпионата Тонали скрывал от меня воспаление квадрицепса и хотел помочь товарищам. Когда мы это поняли, нам пришлось останавливать его силой», – приводит слова Челлини Corriere dello Sport.

Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем розыгрыше чемпионата Италии, прерванном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил один мяч и получил шесть жёлтых карточек.