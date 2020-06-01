«Интер» согласовал условия контракта с Тонали
19-летний полузащитник «Брешии» Сандро Тонали согласовал условия контракта с миланским «Интером», сообщает Corriere della Sera.
По данным источника, «Интер» предложил футболисту контракт на четыре года с зарплатой € 2,5 млн в год, что в 10 раз больше, чем игрок зарабатывает на данный момент. «Брешия» оценила игрока в € 50 млн. Сообщается, что «Интер» потратит на приобретение Тонали средства, вырученные с продажи Мауро Икарди в «Пари Сен-Жермен».
Сандро Тонали — воспитанник «Брешии». В основном составе команды он дебютировал в 2017 году, когда «Брешия» ещё играла в Серии В. В текущем розыгрыше чемпионата Италии, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Сандро Тонали провёл за «Брешию» 23 матча, забил 1 мяч и получил 6 жёлтых карточек.
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