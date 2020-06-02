Скоулз: я сделал подкат под Дешама и он закричал как девочка

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал своё удаление в полуфинальном матче Лиги чемпионов 1999 года с «Ювентусом», который завершился победой британцев со счётом 3:2 и их выходом в финал.



«С подобным можно только смириться. Я был опустошён, но с этим ничего нельзя поделать. Я сделал подкат под Дешама. Я просмотрел его несколько раз. И если на чистоту, то я не думаю, что это был фол. Все произошло прямо напротив судьи. Дешам закричал как большая девочка, как большой ребёнок, и это совсем мне не помогло. Меня дисквалифицировали, и я пропустил финал. Однако я мог и так не сыграть в этом финале, кто знает.



Я был опустошён пропуском финала, как и Рой Кин. Но не имело значения, кто из нас пропустит эту игру. У нас было достаточно игроков, который могли нас заменить и проделать нужную работу», — приводит слова Скоулза Goal.



В финале «МЮ» обыграл «Баварию», со счётом 2:1 забив 2 гола в компенсированное время второго тайма.