Блаттер: Инфантино играет сам с собой. У него мания величия

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике нынешнего главу организации Джанни Инфантино.



«Казалось, что Инфантино стремился расчистить себе путь к президентскому посту. Он хочет превратить футбол в огромную денежную машину. Он хочет, чтобы всё было больше. Чемпионат мира расширен до 48 команд, проект Goal переименован, потому что он хочет в три раза больше денег. Большой клубный чемпионат мира с 24 командами, увеличение числа участников женского чемпионата мира с 24 до 32. Это невозможно, слишком сложно переварить.



Инфантино играет сам с собой, потому что зациклен на себе. Он превратился в человека, страдающего манией величия. В своём высокомерии он больше не общается с президентами футбольных ассоциаций. Он делает это только с главами государств», — цитирует Блаттера Daily Mail со ссылкой на Keystone-ATS.



Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год и покинул свой пост после коррупционного скандала. В 2016 году должность занял Инфантино.

В ФИФА призывают прокуратуру Швейцарии продолжить расследование в отношении Блаттера