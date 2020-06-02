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Блаттер: Инфантино играет сам с собой. У него мания величия

Блаттер: Инфантино играет сам с собой. У него мания величия
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер подверг критике нынешнего главу организации Джанни Инфантино.

«Казалось, что Инфантино стремился расчистить себе путь к президентскому посту. Он хочет превратить футбол в огромную денежную машину. Он хочет, чтобы всё было больше. Чемпионат мира расширен до 48 команд, проект Goal переименован, потому что он хочет в три раза больше денег. Большой клубный чемпионат мира с 24 командами, увеличение числа участников женского чемпионата мира с 24 до 32. Это невозможно, слишком сложно переварить.

Инфантино играет сам с собой, потому что зациклен на себе. Он превратился в человека, страдающего манией величия. В своём высокомерии он больше не общается с президентами футбольных ассоциаций. Он делает это только с главами государств», — цитирует Блаттера Daily Mail со ссылкой на Keystone-ATS.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год и покинул свой пост после коррупционного скандала. В 2016 году должность занял Инфантино.

В ФИФА призывают прокуратуру Швейцарии продолжить расследование в отношении Блаттера
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