«Химки» сменят юридическое лицо и, скорее всего, останутся в ФНЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» в следующем сезоне поменяют юридическое лицо и продолжат выступать в ФНЛ.
«Мы договорились, но до конца пока сделку не завершили. Договариваемся с инвесторами, будет новое юридическое лицо — чисто коммерческое. Соответственно, мы закрываем все долги, я имею в виду июньскую зарплату, и передаём все контракты в новое юрлицо. Оно будет выступать в ФНЛ с задачами выйти в Премьер-лигу, поскольку владелец Сергей Ломакин, если мы с ним договоримся, является амбициозным.
Скорее всего, мы останемся в ФНЛ. Сейчас такая ситуация, связанная с коронавирусом, — надо помогать врачам, плюс экономический спад, — поэтому отдавать деньги в футбол не совсем корректно. Остаётся задача, чтобы у нас выступали доморощенные игроки, и мы будем всю систему подготовки спортивного резерва строить под «Химки», которые будут не бюджетным, а коммерческим проектом.
Считаю, что это максимально эффективная схема, когда все дети будут стремиться заиграть в хорошем клубе и понимать горизонты планирования. Приходя в любую подмосковную школу, они будут понимать, что всегда могут попасть в «Химки». У нас была такая идеология, и мы хотим её реализовать, чтобы клуб жил как коммерческий проект долгие годы.
У Ломакина есть серьёзные намерения в следующем сезоне выйти в Премьер-лигу. Безусловно, будут изменения в менеджменте и тренерском штабе. Менеджмент будет точно выстроен под профессионалов — это не обсуждается», — приводит слова Терюшкова ТАСС.
- 2 июня 2020
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