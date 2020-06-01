«Химки» расстались с пятью футболистами

«Химки» на своём официальном сайте объявили об уходе из команды пяти футболистов.



Нападающий Идрис Умаев покинул коллектив в связи с окончанием срока аренды и вернулся в «Ахмат». Также по истечении сроков действия контрактов клуб покинули форварды Дмитрий Каменщиков и Артём Попов, полузащитник Алексей Скворцов и вратарь Евгений Пузин.



«Клуб искренне благодарит всех за отличную совместную работу и желает больших успехов в дальнейшем футбольном пути!» — говорится в сообщении клуба.



Напомним, нынешний сезон Футбольной национальной лиги было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе. Позднее было объявлено, что команда не будет выступать в Премьер-Лиге, если не найдёт спонсора.

Гендиректор «Химок»: если не найдём спонсора, пойдём в ФНЛ