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Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» хавбека «Милана» Беннасера

Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» хавбека «Милана» Беннасера
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» проявляет интерес к алжирскому полузащитнику «Милана» Исмаэлю Беннасеру, утверждает RMC Sport.

По данным источника, главный тренер английского клуба Хосеп Гвардиола лично звонил футболисту и предложил ему перейти в стан «горожан». «Манчестер Сити» намерен опередить «ПСЖ», который также интересуется хавбеком. Беннасер намерен перейти в тот клуб, который гарантирует ему постоянную игровую практику. Сумма отступных в контракте алжирца составляет € 50 млн.

Беннасер перешёл в «Милан» летом 2019 года из «Эмполи». Сумма трансфера составила € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых не отметился результативными действиями и получил 12 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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